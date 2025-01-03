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        Mardin'de 2 çocuğun bacaklarındaki eğrilik ameliyatla giderildi

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla bacak ve kalçalarında kısalık ve deforme olan 2 çocuk sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:13 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:13
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        Mardin'de 2 çocuğun bacaklarındaki eğrilik ameliyatla giderildi
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        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla bacak ve kalçalarında kısalık ve deforme olan 2 çocuk sağlığına kavuştu.

        Kentte yaşayan 12 yaşındaki Rojhat Baran Elmas ve 16 yaşındaki İpek Taş, aksama ve yürüyüş bozukluğu şikayetiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        Yapılan tetkiklerde Elmas'ın 3 yaşındayken kalça kemiğindeki kiste bağlı kırık nedeniyle ameliyat edildiği, sonrasında büyüme durmasına bağlı kısalık ve deformite geliştiği, Taş'ın ise diz kapağı çıkığı sebebiyle 4 defa operasyon geçirmesine rağmen bacaklarındaki eğriliğin giderilemediği tespit edildi.

        Hastaların ortopedi uzmanları Dr. Mehmet Afşin Karaoğlan, Dr. Sait Anıl Ulus, Dr. Bilal Gök ve Dr. Muharrem Kanar tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla bacaklarındaki eğrilik giderildi.

        Başarılı geçen ameliyatların ardından, servise alınan hastaları hekimler ziyaret etti.

        Dr. Ulus, yaptığı açıklamada, hastanede ilk kez yaptıkları operasyonla kalça kemiğinde kısalık tespit ettikleri Elmas'a kemik transferi yaptıklarını söyledi.

        Ameliyatın başarılı kaydeden Ulus, "Bu ameliyatları ekip olarak yapıyoruz. Hasta dengeli bir şekilde yürüyebilecek, kalçada aksama şikayeti gidecek. İleride olabilecek kireçlenme veya aksama ağrı şikayetlerini de önlemiş olacağız. Bu tarz komplike ameliyatları yaparak insanların bölgemizde tedavi olmasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

        Dr. Karaoğlan da yaptıkları tetkikler sonrasında Taş'ın esas probleminin bacakta bir şekil bozukluğu olduğunu gördüklerini belirtti.

        "Bunun düzeltilmesi gerektiğini düşündük ve buna göre bir cerrahi planı yaptık. Hastamıza kombine düzeltme cerrahisi uygulandı. Hem cerrahi teknik hem de bu hastanede ilk defa yapıldığı için özellikle bir ameliyat oldu." diyen Karaoğlan, bu ameliyatlarla insanların dış merkezlere başvurma gerekliliğini azalttıklarını anlattı.

        Sağlığını kavuşan Elmas ise ameliyattan önce aksadığını, yürümede ve koşmada çok zorluk çektiğini belirterek, "Ameliyat sonra kendimi çok iyi hissediyorum. Doktorlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

        Taş ise daha önce dış merkezlerde bir çok ameliyat geçirdiğini ancak sorunun geçmediğini anlatarak, ameliyatın güzel geçtiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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