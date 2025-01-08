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        Mardin'de "Şiir Akşamları" etkinliği düzenlendi

        Mardin Büyükşehir Belediyesince kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında şiir dinletisi etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 10:35 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:42
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        Mardin'de "Şiir Akşamları" etkinliği düzenlendi
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        Mardin Büyükşehir Belediyesince kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında şiir dinletisi etkinliği düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde "Mardin Şiir Akşamları" programı gerçekleştirildi.

        Programa katılan şairler Nurullah Genç, Özcan Ünlü, Şakir Kurtulmuş ve Selahaddin Kocaaslan, eserlerini okudu.

        Katılımcılar etkinlikte, bir araya gelme fırsatı buldukları şairlere kitaplarını imzalattı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri

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