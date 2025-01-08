Mardin'de "Şiir Akşamları" etkinliği düzenlendi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde "Mardin Şiir Akşamları" programı gerçekleştirildi.

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