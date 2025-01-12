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        Mardin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 17:14 Güncelleme: 12.01.2025 - 17:21
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        Mardin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilmeyen otomobil ile motosiklet Safa Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada, Ömer A. (16) ve Hasan E. (26) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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