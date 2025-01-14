Mardin'de iki grup arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çay bahçesinde iki grup arasında başlayan tartışma, yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü.
Çay bahçesindeki sandalyelerin de kullanıldığı kavgada, 8 kişi darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.