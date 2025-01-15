Mardin'de işçi servisi ve kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde işçi servisi ve kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde işçi servisi ve kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
İstasyon Mahallesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 DRD 66 plakalı kamyon ve işçileri taşıyan 06 JRT 45 plakalı servis çarpıştı.
Kazada Medine Ş, Ramazan G, Abdullah A, Yusuf K, Mahmud M, Ali H, Barış D, Abdulvahit E, Abdulmelik H, Mehmet D. ve Mustafa Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.