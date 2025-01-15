Mardin'de işçi servisi ve kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstasyon Mahallesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 DRD 66 plakalı kamyon ve işçileri taşıyan 06 JRT 45 plakalı servis çarpıştı.

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