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        Mardin Büyükşehir Belediyesiden asfalt çalışmaları için 4 yeni araç

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere 4 yeni iş makinesini filosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 14:05 Güncelleme: 15.01.2025 - 14:05
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        Mardin Büyükşehir Belediyesiden asfalt çalışmaları için 4 yeni araç
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere 4 yeni iş makinesini filosuna kattı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, ilde yürüttüğü asfaltlama çalışmalarını daha verimli ve hızlı hale getirilebilmek için asfalt serme makinesi, demir bandajlı silindir, lastik tekerlekli silindir ve yama silindir araçlarını filosuna kattı.

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, beraberinde Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Muhammed Ali Günenç ile Büyükşehir Belediyesi Asfalt Plenti Tesisini ziyaret etti.

        Yeni alınan araçlar hakkında bilgi alan Vali Akkoyun, araçları inceledi.

        Akkoyun, araçların ildeki asfalt ve yol çalışmalarının hızını artırarak daha kaliteli hizmet sunulmasına olanak tanıyacağını belirtti.

        Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin ulaşım altyapısını düzenlemek, vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir ulaşım ağına kavuşmasını sağlamak amacıyla altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Aldığımız modern makinelerle, asfalt ve yol çalışmalarımızı kendi personelimizle daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde yapacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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