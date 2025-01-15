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        Türk Kızılay Artuklu Şubesi'nden ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye kıyafet yardımı

        Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye karne hediyesi olarak kıyafet verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 15:20 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:50
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        Türk Kızılay Artuklu Şubesi'nden ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye kıyafet yardımı
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        Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye karne hediyesi olarak kıyafet verildi.

        Türk Kızılay Artuklu Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ve Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, karne hediyesi olarak Ebulula İlkokulu’nda okuyan 300 ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet dağıttı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Arı, organizasyona destek veren Türk Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Birol Boz'a teşekkür etti.

        Faaliyetlerini birçok alanda artırarak sürdürdüklerini belirten Arı, "Bu hizmeti bütün imkanlarımızı kullanarak devam ettireceğiz. Gücümüz yettikçe her alanda iyilik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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