Mardin'de bir kişi karısını pompalı tüfekle öldürdü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, ilçenin kırsal Atalar Mahallesi'nde yaşayan Ali K. (85) evde uyuduğu sırada eşi Latife K'ye (80) pompalı tüfekle ateş etti.

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