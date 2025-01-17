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        Mardin'de bir kişi karısını pompalı tüfekle öldürdü

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir kişi karısını pompalı tüfekle öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 00:31 Güncelleme: 17.01.2025 - 00:31
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        Mardin'de bir kişi karısını pompalı tüfekle öldürdü
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        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir kişi karısını pompalı tüfekle öldürdü.

        İddiaya göre, ilçenin kırsal Atalar Mahallesi'nde yaşayan Ali K. (85) evde uyuduğu sırada eşi Latife K'ye (80) pompalı tüfekle ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Latife K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ali K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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