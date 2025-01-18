Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 06 HUV 88 plakalı otomobil ile 27 AAR 745 plakalı otomobil, Yayvantepe Mahallesi'nde çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.