Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de top oynarken fenalaşan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Mardin'in Ömerli ilçesinde arkadaşlarıyla top oynarken fenalaşan 15 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:37 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de top oynarken fenalaşan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
        ABONE OL

        Mardin'in Ömerli ilçesinde arkadaşlarıyla top oynarken fenalaşan 15 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Yeni Mahalle'deki Ömerli Stadyumu'nda arkadaşlarıyla top oynayan Ahmet Özer, bir anda yere yığıldı.

        Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kalp krizi geçirdiği belirlenen Özer, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çocuk, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halep Başkonsolosluğu yeniden açıldı
        Halep Başkonsolosluğu yeniden açıldı
        TIME'dan Trump kapağı: O geri döndü
        TIME'dan Trump kapağı: O geri döndü
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        Aziz İhsan Aktaş'ın aile fertlerine dava
        Aziz İhsan Aktaş'ın aile fertlerine dava
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        15 yaşındaydı! Futbol oynarken kalp krizi geçirdi
        15 yaşındaydı! Futbol oynarken kalp krizi geçirdi
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Paylaşımlı scooterda yerlilik şartı
        Paylaşımlı scooterda yerlilik şartı
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi

        Benzer Haberler

        Futbol oynarken kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Ahmet, öldü
        Futbol oynarken kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Ahmet, öldü
        Mardin'de komşu esnafların bıçaklı kavgası kamerada; 2 yaralı (2)
        Mardin'de komşu esnafların bıçaklı kavgası kamerada; 2 yaralı (2)
        Mardin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Mardin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Mardin'de komşu esnafların bıçaklı kavgası 2 yaralı
        Mardin'de komşu esnafların bıçaklı kavgası 2 yaralı
        AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı