AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin, altyapı çalışmalarını inceledi.

İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çaltekin, mahalle muhtarları ve teşkilat mensuplarından oluşan heyetle, Nur Mahallesi'nde altyapı çalışmaları nedeniyle bir süredir hasarlı olan ve onarım gerektiren yolları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çaltekin, ilçede yolların eksiklerinin giderilmesi ve daha konforlu bir hale getirilmesi için çalışmaları daha da hızlandıracaklarını belirtti.

Artuklu'daki altyapı çalışmalarında hasarların meydana geldiği yollarda, onarımları yarıda kalan ve henüz projelendirilmemiş yolların tamamlanması için gerekli yerlere girişimlerde bulunacaklarını kaydeden Çaltekin, şunları kaydetti:

"Artuklu ilçemizde vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak yolların ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan alternatif yolların genel ulaşım ağındaki stratejik konumu büyük önem taşımaktadır. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini ve ulaşımda konforu artıracak projeleri her platformda dile getiriyor ve planlanan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak her konu üzerine giderek çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz."