Mardin'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Midyat ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Mardin'in Midyat ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Gölcük Mahallesi'nde seyir halindeki 24 A 46305 Irak uyruklu otomobil, seyir halindeyken motor kısmı alev aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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