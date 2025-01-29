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        Mardin'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Midyat ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 20:03 Güncelleme: 29.01.2025 - 20:03
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        Mardin'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Mardin'in Midyat ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Gölcük Mahallesi'nde seyir halindeki 24 A 46305 Irak uyruklu otomobil, seyir halindeyken motor kısmı alev aldı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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