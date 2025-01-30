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        Midyat'ta "Narko Alan" uygulaması yapıldı

        Mardin'in Midyat ilçesinde "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 10:45 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:45
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        Midyat'ta "Narko Alan" uygulaması yapıldı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik 21 ekibin katılımıyla 28 Ocak'ta ilçenin 4 noktasında uygulama yapıldı.

        İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Midyat İlçe Emniyet Müdürü Celal Özgür Öz'ün de yer aldığı uygulamada, cadde ve sokaklar, metruk binalar, park ve bahçeler kontrol edildi.

        Açıklamada, tüm ilçelerde kontrollerin yaygınlaştırılarak turizm sezonu öncesi Mardin'in "En güvenli iller" arasında yer almasının amaçlandığı belirtildi.

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