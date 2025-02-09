Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı

Ayaz'ın evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ayaz'ın oğluna Türk bayrağını teslim etti.

Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı'nda da Ayaz için tören yapıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali yardımcıları Talha Altuntaş ve Hasan Hüseyin Alpaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

Şırnak'ta, 23. Piyade Tümen Komutanlığında Ayaz için düzenlenen törende, İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından dua okundu.

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