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        Mardin'de 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:06 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:06
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        Mardin'de 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Artuklu'da 7 farklı suçtan 14 suç kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası olan hükümlüyü yakaladı.

        Yapılan üst aramasında 0,75 gram metamfetamin ele geçirilen hükümlü, işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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