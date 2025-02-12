Mardin Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı sonrası yol temizleme çalışmalarına devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, il genelinde etkili olan kar yağışının ardından yol temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iş makineleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Derik ilçesine bağlı kırsal Derinsu ve Göktaş mahalleleri ile Mazıdağı ilçesinin Sakızlı Mahallesi ve bu bölgelerdeki grup yollar kardan temizleniyor.

Ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için olumsuz hava koşulları devam ettiği sürece çalışmalar sürecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkililerince, sürücülere buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunulurken acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile belediyenin 153 iletişim hatlarına bilgi verilmesi istendi.