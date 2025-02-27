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        Mardin'de otomobilin yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında

        Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin 2 yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:38 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:38
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        Mardin'de otomobilin yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında
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        Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin 2 yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Mardin-Batman kara yolu Midyat Garnizon Komutanlığı mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.K. (60) ve ismi öğrenilemeyen yayaya çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan H.K. ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hafif yaralanan diğer yaya ise ayakta tedavi edildi.

        Öte yandan, kaza anı bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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