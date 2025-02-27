Mardin'de otomobilin yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Hafif yaralanan diğer yaya ise ayakta tedavi edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin-Batman kara yolu Midyat Garnizon Komutanlığı mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.K. (60) ve ismi öğrenilemeyen yayaya çarptı.

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