AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç ve İl Başkanı Uncu'dan ramazan ayı mesajı

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Kılıç, mesajında, ibadet, sabır, rahmet ve mağfiret ayı olan ramazanın millete, ülkeye ve tüm İslam alemine huzura, berekete ve kurtuluşa vesile olmasını diledi.

Ramazanın Müslümanların bir araya gelmesine vesile olarak birlik ve kardeşlik ikliminin pekiştiği en önemli ayların başında geldiğini belir Kılıç, şunları kaydetti:

"Hikmet ve yardımlaşma kavramlarını en iyi şekilde anlamamıza vesile olan bu ayda yardımseverlik ve merhamet duygularımız çok daha ileri boyutlara ulaşır. İbadet, sabır, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif'in milletimize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzura, berekete ve kurtuluşa vesile olmasını Yüce Mevla'dan diliyorum."

AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu da ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirtti.

On bir ayın sultanı olan ramazana ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını dile getiren Uncu, "Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan tüm mazlumların yanındayız. Dualarımız Gazze, Kudüs ve tüm mazlum coğrafyalar içindir. Ramazanın barışa, adalete ve huzura vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.