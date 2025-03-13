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        Mardin'de okuma ve yazma öğrenen minikler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı

        Mardin'de okuma yazmayı yeni öğrenen ilkokul 1. sınıf öğrencileri "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi kapsamında ilk mektuplarını askerlere yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:40 Güncelleme: 13.03.2025 - 17:15
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        Mardin'de okuma ve yazma öğrenen minikler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı
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        Mardin'de okuma yazmayı yeni öğrenen ilkokul 1. sınıf öğrencileri "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi kapsamında ilk mektuplarını askerlere yazdı.

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde çocukların vatan ve millet sevgisiyle kaynaşması ve mektuplaşma aracının canlanması için hayata geçirilen "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi devam ediyor.

        Bu kapsamda Mardin'in Ömerli ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 1. sınıf öğrencileri de hayatlarında ilk kez mektup kaleme alarak Mehmetçiğe duygularını aktardı.

        Okulda düzenlenen etkinlik için sabah saatlerinde okula gelen 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli, öğrencilerle sohbet etti, onlara hediyeler dağıttı.

        Öğrenciler daha sonra kaleme aldığı mektupları askerlere teslim etti. Mektupları alacak askerler de öğrenciler için mektup kaleme alacak.

        İl Milli Eğitim Müdür Vekili Eyüp Değer, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların vatan ve millet sevgisiyle kaynaşması ve mektuplaşma aracının canlanması için projenin hayata geçirildiğini söyledi.

        Proje kapsamında Cumhuriyet İlkokulu'ndaki 1. sınıf öğrencilerinin ilk mektuplarını yazmanın heyecanını yaşadığını belirten Değer, "Çocuklarımız vatan aşkı, bayrak sevgisi ve Mehmetçik sevgisinin ne kadar yüksek olduğunu çok güzel duygularla ifade ettiler, kaleme döktüler. Çocuklarımızın samimi duyguları takdire şayandır. Biz bu mektupları Mehmetçiklere ulaştıracağız." diye konuştu.

        Öğrencilerden Asel Bayrakoğlu da okuma yazma öğrendikten sonra ilk mektubunu asker ağabey ve ablalarına yazdığını belirterek, "Onlara mektup yazdım. Onları çok sevdiğimi anlattım. Onların bizi koruduğunu, nasıl tehlikeye atladıklarını yazdım." dedi.

        Zeynep Ravza Kumru ise askerler için yazdığı şiiri okudu.

        Hira Nur Bilgiç de Mehmetçiklere mektup yazdığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "İlk mektubumu asker ağabeylere yazdım. Ben de büyüyünce asker olmak istiyorum." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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