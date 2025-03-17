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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Diller ve Dinler Korosu üç dilde ilahiler seslendiriyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Diller ve Dinler Korosu üç dilde ilahiler seslendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:17 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:17
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Diller ve Dinler Korosu üç dilde ilahiler seslendiriyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Diller ve Dinler Korosu üç dilde ilahiler seslendiriyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle oluşturulan Diller ve Dinler Korosu, Türkçe, Arapça ve Kürtçe seslendirdiği "Ramazan Geldi" adlı ilahi için klip çekti.

        Mardin Ulu Cami, Zinciriye Medresesi ve Kasımiye Medresesi gibi kentin tarihi mekanlarında çekilen ve kentin dron ile kaydedilen görüntülerinin de yer aldığı klipte, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa 10 ilçede düzenlediği iftar sofraları da görüntülerde yer alıyor.

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