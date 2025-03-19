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        Mardin'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

        Mardin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:42 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:30
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        Mardin'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
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        Mardin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Artuklu ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, şehit aileleri ve gaziler ile iftar yaptı.

        Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile iftar sofrasının bereketini paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Çanakkale'nin, bağımsızlık mücadelesi veren bütün milletler için de bir kurtuluş rehberi ve örneği olduğunu ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Canımızdan aziz bildiğimiz vatan toprağımızda, Malazgirt'ten, İstanbul'un fethine, Çanakkale'den, Kurtuluş Savaşı'na, terörle mücadeleden 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar şehitlerimizin ve gazilerimizin vermiş olduğu destansı mücadeleyle hamdolsun ki Türkiye Yüzyılı'na geldik. Bugün bizlere düşen şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarına sahip çıkarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla güçlü ve büyük Türkiye için kadim bir rehber olan Çanakkale ruhu ile devletimizin bu topraklarda ilelebet payidar olması için var gücümüzle çalışmak ve gayret etmektir. Evladı gazilik ve şehitlik payesi ile onurlanan kıymetli anne ve babalarımız, gazilerimizin ve şehitlerimizin muhterem aileleri, kahramanlığın onurlu nişanını bedenlerinde taşıyan değerli gazilerimiz hepimiz sizlere minnettarız. Şehadet mertebesine erişen kahraman şehitlerimizi ve gazilik ile müşerref olan fedakar gazilerimizi hürmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum."

        Vali Akkoyun, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, kamu kurumlarının bu ailelere yönelik hizmetleri en iyi şekilde sunmak için titizlikle çalıştığını belirtti.

        Programa, Vali Yardımcıları Mehmet Naim Akgül, Hasan Kurt, Osman Çelikkol, Fatih Eroğlu, Büşra Uçar Koyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 2'nci Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Serkan Şahbaz, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, 3. İdare Mahkemesi Başkanı Nuri Alper Aydın, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, gazi dernekleri, kamu kurum ve kuruluşlar amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlar yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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