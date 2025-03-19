Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de direğe çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde direğine çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 14:01 Güncelleme: 19.03.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de direğe çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde direğine çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ADC 117 plakalı tır, açık olan dorsesinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarpması sonucu devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?

        Benzer Haberler

        Mardin Savur'un Dereiçi Mahallesi'nde atık su altyapı çalışmaları tamamland...
        Mardin Savur'un Dereiçi Mahallesi'nde atık su altyapı çalışmaları tamamland...
        Açık unutulan damperi KGYS direğine çarpan kamyon devrildi; kaza kamerada
        Açık unutulan damperi KGYS direğine çarpan kamyon devrildi; kaza kamerada
        Mardin'de, sokak ortasında darp kamerada
        Mardin'de, sokak ortasında darp kamerada
        Mardin'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Mardin'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        İsrail'in Gazze saldırıları Mardin'de protesto edildi
        İsrail'in Gazze saldırıları Mardin'de protesto edildi
        Mardin ve Elazığ'da "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi
        Mardin ve Elazığ'da "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi