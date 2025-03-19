Mardin'de direğe çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde direğine çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde direğine çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ADC 117 plakalı tır, açık olan dorsesinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarpması sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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