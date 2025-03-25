Mardin'de tırın çarptığı servis minibüsündeki 2 işçi yaralandı

Ayrıca, arkadan gelen 47 ADC 918 plakalı tır, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün kazaya karışmamak için yaptığı manevra sonucu yoldan düştü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 47 S 0151 plakalı minibüse arkadan çarptı.

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