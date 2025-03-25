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        Mardin'de tırın çarptığı servis minibüsündeki 2 işçi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde tırın işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptığı kazada 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:52
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        Mardin'de tırın çarptığı servis minibüsündeki 2 işçi yaralandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde tırın işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptığı kazada 2 işçi yaralandı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 47 S 0151 plakalı minibüse arkadan çarptı.

        Ayrıca, arkadan gelen 47 ADC 918 plakalı tır, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün kazaya karışmamak için yaptığı manevra sonucu yoldan düştü.

        Kazada, minibüsteki 2 işçi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle araç geçişinin kontrollü sağlandığı yolda, kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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