Mardin'de tırın çarptığı servis minibüsündeki 2 işçi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde tırın işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptığı kazada 2 işçi yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde tırın işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptığı kazada 2 işçi yaralandı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 47 S 0151 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Ayrıca, arkadan gelen 47 ADC 918 plakalı tır, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün kazaya karışmamak için yaptığı manevra sonucu yoldan düştü.
Kazada, minibüsteki 2 işçi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araç geçişinin kontrollü sağlandığı yolda, kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.
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