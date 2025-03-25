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        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 22:32 Güncelleme: 25.03.2025 - 22:32
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        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

        Kışla Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30), Selman B. (24) ve Baran A. (18) silahla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

        Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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