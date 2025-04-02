Mardin'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1'i bebek 3 kişi yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i bebek, 3 kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i bebek, 3 kişi yaralandı.
M.N.D. (23) idaresindeki 58 ZC 798 plakalı hafif ticari araç, kırsal Barıştepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki D.D. (21) ve E.D. (1) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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