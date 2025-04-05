Mardin Büyükşehir Belediyesinden hortumun hasara yol açtığı mahallelere destek

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik ilçesinde hortumun hasara neden olduğu 2 mahallede çalışma başlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal Bayır ve Kayacık mahallelerinde hayvanların barınma ihtiyacını karşılamak üzere hortumdan etkilenen vatandaşlara çadır desteği sağlandı.

Çadır yardımları, bölgedeki hayvanların güvenli bir şekilde barınmasını sağlarken, vatandaşlar da verilen destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Kırsal kesimlerde yaşanan olumsuzluklara karşı hızlı müdahale için çalışmalar devam edecek.

Kırsal Bayır ve Kayacık mahallelerinde 2 Nisan'da akşam saatlerinde hortum oluşmuş, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, depo, 7 ahır ve 3 araç hasar görmüştü.