Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden hortumun hasara yol açtığı mahallelere destek

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik ilçesinde hortumun hasara neden olduğu 2 mahallede çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 18:10 Güncelleme: 05.04.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden hortumun hasara yol açtığı mahallelere destek
        ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik ilçesinde hortumun hasara neden olduğu 2 mahallede çalışma başlattı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal Bayır ve Kayacık mahallelerinde hayvanların barınma ihtiyacını karşılamak üzere hortumdan etkilenen vatandaşlara çadır desteği sağlandı.

        Çadır yardımları, bölgedeki hayvanların güvenli bir şekilde barınmasını sağlarken, vatandaşlar da verilen destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

        Kırsal kesimlerde yaşanan olumsuzluklara karşı hızlı müdahale için çalışmalar devam edecek.

        Kırsal Bayır ve Kayacık mahallelerinde 2 Nisan'da akşam saatlerinde hortum oluşmuş, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, depo, 7 ahır ve 3 araç hasar görmüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı

        Benzer Haberler

        Tarlasını sularken kalp krizi geçirdi, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Tarlasını sularken kalp krizi geçirdi, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Havaya ateş edenleri uyardığı için öldürülmüştü; yeni görüntüler ortaya çık...
        Havaya ateş edenleri uyardığı için öldürülmüştü; yeni görüntüler ortaya çık...
        Mardin 1969 Spor, 7 Eylül Turgutlu 1984 maçı hazırlıklarını tamamladı
        Mardin 1969 Spor, 7 Eylül Turgutlu 1984 maçı hazırlıklarını tamamladı
        TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Mardin'de partililerle bir araya ge...
        TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Mardin'de partililerle bir araya ge...
        TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin ha...
        TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin ha...
        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi