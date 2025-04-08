Mardin'de bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Cenaze, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede, cesedin Mahmut D'ye ait olduğu belirlendi.

İlçeye bağlı Gürmeşe Mahallesi'nde arazide bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

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