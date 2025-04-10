Kızıltepe Kaymakamı Şahin Polis Haftası dolayısıyla polislerle buluştu

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla polislerle bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Şahin, Türk Polis Teşkilatı'nın 180 yıla dayanan köklü geçmişiyle devletin en kıymetli kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Vatandaşların huzuru ve güvenliği için gösterdikleri çalışma azmi, gayret ve fedakarlıktan dolayı emniyet mensuplarına teşekkür eden Şahin, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünde bütün emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Programa, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcısı Soner Hiçdurmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Barış Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir ve polisler katıldı.