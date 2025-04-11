Mardin'de iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Mardin-Midyat kara yolunun Bağlar Mahallesi'nde mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
Kazada sürücülerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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