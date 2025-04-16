Mardin'de "Siyonizm'e Karşı Cesaret Ödülleri Töreni" düzenlenecek

Mardin'de "Siyonizm'e Karşı Cesaret Ödülleri Töreni" gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mardin Artuklu Üniversitesi öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenecek törende, Filistin'de yaşanan insanlık dışı saldırılara karşı sessiz kalmayarak hakikat ve vicdan adına cesur bir duruş sergileyen kişi ve kuruluşlara "Cesaret Ödülü" takdim edilecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek tören, 17 Nisan Perşembe günü Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Törende, insan hakları, adalet ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlere sahip çıkarak sesini yükselten basın kuruluşları, gazeteciler, sanatçılar, akademisyenler, spor camiası temsilcileri, devlet yetkilileri ve bireyler olmak üzere çeşitli kesimlerden isimlere cesaret ödülü verilecek.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek törene, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından çok sayıda önemli isim, akademisyen, diplomat, başkonsolos, medya mensubu, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri ile öğrenciler katılım sağlayacak.