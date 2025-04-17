Mardin'de "Siyonizm'e Karşı Cesaret Ödülleri Töreni" düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle MAÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda "Dünyanın Cesarete İhtiyacı Var" mottosuyla gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversite olarak başlıca çalışma odaklarından birini Kudüs'ün ve Filistin'in oluşturduğunu söyledi.

Bu çalışmalara öncülük eden iki saygın kuruluşun da üniversitenin çalışmalarına büyük katkı sunduğunu ifade eden Özcoşar, bunların "Kadim Akademi" ve "Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı" olduğunu belirtti.

Özcoşar, şöyle devam etti:

"Adına üniversite denen ve bilim üretme iddiası taşıyan kurumların, dünyanın belli bir kesiminin siyasi, sosyal ve ekonomik gücüne katkı sunan ve bu kesimin yaptıklarını meşrulaştıran teoriler üreten tekno-politik yapılara dönüştüğü oldukça yaygın bir tartışma konusu. Siyonizmin bilim dünyası ve akademiyle ilişkileri tam anlamıyla bir baskı politikasına dayanıyor. Bilim dünyasında büyük korku atmosferi oluşturularak, siyonizm aleyhinde konuşma ihtimalinin dahi uzak durulması gereken bir tehlikeye dönüştürüldü. Bütün hayatını batı düşüncesini desteklemekle geçirmiş akademisyenler siyonist baskıya karşı, çocukların vahşice öldürülmesine karşı itirazlarını açıkça dile getirmeyi bir kenara bırakın, zihinlerinden geçirdikleri iddiasıyla işlerinden olabiliyorlar."

Dünyanın farklı kesimlerinden kitlelerin, baskılara rağmen Gazze'yi destekleme cesareti gösterdiğini anlatan Özcoşar, dünyada en bariz eksikliğin vicdan değil, cesaret olduğunu dile getirdi. Özcoşar, "Gazze şehitlerinin anısını yaşatmak, küresel farkındalığı artırmak ve soykırımın faillerini sorumlu tutmak, gelecek nesillerimizin 'Masum insanlar katledilirken neredeydiniz ve ne yaptınız?' sorularına onurlu bir cevap vermek gibi gerekçelerimiz var ama bunların da ötesinde yüce yaratıcının huzurunda utancımızı azaltmak gibi bir gayemiz var." ifadelerini kullandı. - Törende 5 dalda belirlenen "cesaret ödülleri" takdim edildi Törende daha sonra "devletler", "akademi", "medya", "öğrenci" ve "spor" olmak üzere 5 farklı alanda "Cesaret Ödülleri"nin takdimine geçildi. "Devletler" nezdinde Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya halkı, "akademi" alanında Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Abdulfettah el-Awaisi, Prof. Dr. Rashid İsmail Khalidi ve acil tıp uzmanı ve akademisyen Prof. Dr. Mads Gilbert, "öğrenci" kategorisinde Ayşenur Ezgi Eygi ve "spor" dalında Celtic'in "Yeşil Tugay" (Green Brigade) taraftar grubu ödüle layık görüldü.