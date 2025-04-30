Mardin'de camide bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yeni Mahalle'deki Yeni Cami'de 65 yaşındaki Siraç Özdemir, namaz kıldığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından boyun bölgesinden bıçaklı saldırıya uğradı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.