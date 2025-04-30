Mardin'de camide bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde camide bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde camide bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Yeni Mahalle'deki Yeni Cami'de 65 yaşındaki Siraç Özdemir, namaz kıldığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından boyun bölgesinden bıçaklı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Özdemir, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamaya çalışıyor.
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