Mardin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandı

Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 23 parça halinde bonzai, 22 kök Hint keneviri, 5 gram plaka esrar, 141,2 gram metamfetamin, 62,90 gram eroin, 3 gram toz esrar, sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, 17 tabanca fişeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada merkez Artuklu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

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