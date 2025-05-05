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        Mardin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandı

        Mardin'de "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:52
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        Mardin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandı
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        Mardin'de "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada merkez Artuklu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 23 parça halinde bonzai, 22 kök Hint keneviri, 5 gram plaka esrar, 141,2 gram metamfetamin, 62,90 gram eroin, 3 gram toz esrar, sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, 17 tabanca fişeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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