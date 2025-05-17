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        Mardin Valisi Akkoyun'dan Türkiye Diyanet Vakfı'na Gazze için kurban bağışı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) vekalet vererek Gazze için kurban bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:33 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:37
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        Mardin Valisi Akkoyun'dan Türkiye Diyanet Vakfı'na Gazze için kurban bağışı
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) vekalet vererek Gazze için kurban bağışında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen ve Türkiye Diyanet Vakfı Görevlisi Muhammet Koldemir'i Valilik makamında kabul etti.

        Görüşmede, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü kurban organizasyonları hakkında bilgi verildi.

        Görüşmenin ardından Akkoyun, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye kurban bağışında bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Akkoyun, "Gazze'deki kardeşlerimiz için her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç duydukları bu dönemde, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızı en güçlü şekilde ortaya koymalıyız." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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