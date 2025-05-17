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        Mardin'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 19:28 Güncelleme: 17.05.2025 - 19:28
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        Mardin'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Şenköy Mahallesi'nde sürücüleri öğrenilemeyen 06 COB 545 plakalı otomobil ile 47 LC 168 plakalı traktör çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Cemal E. (35), Serkan E. (13) ve Mesut A. (26) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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