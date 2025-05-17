Mardin'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Şenköy Mahallesi'nde sürücüleri öğrenilemeyen 06 COB 545 plakalı otomobil ile 47 LC 168 plakalı traktör çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, Cemal E. (35), Serkan E. (13) ve Mesut A. (26) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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