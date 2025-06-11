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        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin yeniden yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin davada, yeniden yargılanan tutuklu sürücüye 10 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 17:14 Güncelleme: 11.06.2025 - 17:14
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        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin yeniden yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin davada, yeniden yargılanan tutuklu sürücüye 10 yıl hapis cezası verildi.

        Mardin'de geçen yıl otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin davada, tutuklu sanık sürücü Nurullah Çiçek hakkında verilen 6 yıl 12 ay hapis cezasının, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesince bozulmasının ardından Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

        Duruşmaya, tutuklu sanık Çiçek, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Kazada hayatını kaybeden İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva'nın (10) aileleri ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

        Sanık Çiçek savunmasında, ağaçlar nedeniyle kimseyi görmediğini iddia ederek, "Frene basarak direksiyonu kırdım. Böyle olmasını istemezdim. Olay yerinden kaçmadım. Kazadan dolayı üzgün ve pişmanım. Maddi ve manevi her türlü desteğe hazırım. Yaklaşık 1 senedir tutukluyum. Tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı.

        Davaya müşteki olarak katılan çocukların anne ve babaları ise şikayetçi oldukları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söylediler.

        Ailenin avukatları da sanığın tutukluk halinin devamı ve cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesine karar verilmesi talebinde bulundu.

        Mahkeme, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Heyet, sanığın kusur durumunu ve suçun işleniş şeklini dikkate alarak, TCK'nin 53/6 maddesi gereğince sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına, geri almanın hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girmesine, sürenin, cezanın tümüyle infazdan itibaren işlemeye başlamasına ve karara ilişkin itiraz yolunun açık olduğuna hükmetti.

        Adliye binası önünde gazetecilere açıklama yapan ailenin avukatlarından İrfan Ceylan, sanığa verilen hapis cezasında indirim uygulanmasını kabul etmediklerini belirterek, "Normalde sanık 12 yıl hapis cezası aldı. Cezada 2 yıl indirim uygulandı. Kararı istinafa taşıyacağız. Cezanın daha yüksek olması kanaatini taşıyoruz." dedi.

        - Olay

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 14 Temmuz 2024'te Nurullah Çiçek'in kullandığı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva'ya çarpmış, ağır yaralanan iki çocuk Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Bumanhan kaza günü, Duva ise bir gün sonra yaşam mücadelesini kaybetmiş, kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki 18 Şubat'taki karar duruşmasında mahkeme heyetince, sanığa "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl 12 ay hapis cezası verilmiş, sanığın kusur durumu ve suçun işleniş şekli dikkate alınarak, TCK'nin 53/6 maddesi gereğince sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına, geri almanın hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girmesine, sürenin, cezanın tümüyle infazdan itibaren işlemeye başlamasına ve tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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