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        Savur ve Kızıltepe'de çıkan yangınlar söndürüldü

        Mardin'in Savur ve Kızıltepe ilçelerinde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 00:08 Güncelleme: 15.06.2025 - 00:08
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        Savur ve Kızıltepe'de çıkan yangınlar söndürüldü
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        Mardin'in Savur ve Kızıltepe ilçelerinde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Savur ilçesine bağlı Kayacıklar Mahallesi'nde ormanlık alan ile Kızıltepe ilçesindeki Cantaşı Mahallesi'nde yaklaşık 40 dönümlük buğday tarlası ile Eymirli ve Büyükdere mahallelerinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

        İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kızıltepe'ye bağlı Kırkkuyu Mahallesi'ndeki bir taziyeevinde de henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangın, bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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