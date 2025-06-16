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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Dargeçit'te ziyaretlerde bulundu

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde çeşitli ziyaretler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:49 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:49
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Dargeçit'te ziyaretlerde bulundu
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde çeşitli ziyaretler yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, Dargeçit Hükümet Konağını ziyaret etti.

        Akkoyun, burada, Kaymakam Muhammed Enes İpek, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve ilgili güvenlik birim amirlerinin katılımıyla genel asayiş ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulundu.

        Akkoyun, Midyat Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi, onların talep ve önerilerini dinledi.

        Şehit güvenlik korucusu Ali Verim'in ailesini ziyaret eden Akkoyun, ardından gazi güvenlik korucusu Yahya Tokdemir ve ailesiyle bir araya geldi.

        Akkoyun, daha sonra beraberindekilerle kırsal Kartalkaya ve Ilısu mahallelerine ziyarette bulundu.

        Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüşen Vali Akkoyun, kendisine iletilen sorun ve taleplerle ilgili çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

        Vali Akkoyun, daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kırsal Temelli Mahallesi'nde kurulan "Geleneksel Arı Kovanı Üretim Atölyesi"ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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