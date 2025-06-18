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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden çocuklara karne hediyesi

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, yaz tatiline giren çocuklar için etkinlik düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:32 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:32
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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden çocuklara karne hediyesi
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, yaz tatiline giren çocuklar için etkinlik düzenleyecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının organize ettiği "Sinema Günleri" kapsamında, çocuklara özel açık hava film gösterimi gerçekleştirilecek.

        Etkinlikte, sevilen yerli animasyon filmi "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı" çocuklarla buluşacak. Eğlenceli sahneleri ve renkli karakterleriyle dikkat çeken film, çocuklara keyifli bir akşam yaşatacak.

        Gösterim 20 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Kamor Millet Bahçesi Amfi ve Tiyatro Alanında yapılacak.

        Etkinliğe katılmak isteyenler için ücretsiz servis hizmeti de sağlanacak.

        Servisler, saat 19.15'te 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı önünden hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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