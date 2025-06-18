Mardin Büyükşehir Belediyesinden çocuklara karne hediyesi

Servisler, saat 19.15'te 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı önünden hareket edecek.

Etkinliğe katılmak isteyenler için ücretsiz servis hizmeti de sağlanacak.

Etkinlikte, sevilen yerli animasyon filmi "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı" çocuklarla buluşacak. Eğlenceli sahneleri ve renkli karakterleriyle dikkat çeken film, çocuklara keyifli bir akşam yaşatacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının organize ettiği "Sinema Günleri" kapsamında, çocuklara özel açık hava film gösterimi gerçekleştirilecek.

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