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        Mardin'de ilaçlama çalışmaları devam ediyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 14:45 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:45
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        Mardin'de ilaçlama çalışmaları devam ediyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kent genelinde sivrisinek ve haşerelere karşı kapsamlı ilaçlama çalışmaları yürütülüyor.

        Ekipler, şehir merkezi, ilçe, kırsal mahalleler ve mezralar, caddeler, sokak araları, bağ ve bahçeleri düzenli olarak ilaçlıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen merkez Artuklu ilçesi Eminettin Mahallesi muhtarı Mehmet Erginoğlu, yapılan ilaçlama çalışmalarından memnun olduklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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