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        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü mesajı

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:30 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:30
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        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü mesajı
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        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, Türk milletinin hain darbe girişimine karşı yazdığı destansı direnişi bir kez daha gururla hatırladıklarını belirtti.

        "15 Temmuz 2016 gecesi milletimizin yazdığı kahramanlık destanı, vatanımıza ve demokrasimize sahip çıkmanın en çarpıcı örneğidir. Aziz milletimiz; genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, bayrağına, devletine ve iradesine sahip çıkarak dünyaya örnek olacak bir duruş sergilemiştir. O gece sokaklara dökülen vatandaşlarımız, FETÖ terör örgütünün karanlık planlarını boşa çıkarmış, şehitler vererek ama asla boyun eğmeden bağımsızlığımıza sahip çıkmıştır." ifadelerini kullanan Şahin, bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet dilediğini, milletin birliği, beraberliği ve kardeşliğinin daim olmasını temenni ettiğini kaydetti.

        Şahin, mesajında tüm Midyatlıları, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve şehitleri anmak üzere düzenlenecek anma programlarına katılmaya davet etti.

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