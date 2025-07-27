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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale için ekip gönderdi

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta devam eden orman yangınlarına müdahale için destek ekip gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 12:02 Güncelleme: 27.07.2025 - 12:02
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale için ekip gönderdi
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta devam eden orman yangınlarına müdahale için destek ekip gönderdi.

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Onikişubat ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale için destek ekip gönderildiği belirtildi.

        Açıklamada, bölgeye 6 araç ve 12 personelin sevk edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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