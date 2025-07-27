Mardin Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale için ekip gönderdi

Belediyeden yapılan açıklamada, Onikişubat ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale için destek ekip gönderildiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta devam eden orman yangınlarına müdahale için destek ekip gönderdi.

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