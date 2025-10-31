Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri sıfır atık konusunda bilgilendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 12:05 Güncelleme: 31.10.2025 - 12:05
        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Yeşilli ilçesine bağlı kırsal Zeytinli Mahallesi'nde sıfır atık konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Seydaoğulları, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Hidayet Oğuz, Muhtarlıklar Daire Başkanı Ahmet Tulga ve görevliler Zeytinli İlkokulu'na ziyarette bulundu.

        Ziyarette, öğrencilere yağ toplama bidonları, pil kutuları ve ambalaj toplama kutuları dağıtılarak sıfır atık konusunda bilgilendirme eğitimi verildi.

        Ayrıca hanelere ambalaj kutuları dağıtıldı, sıfır atık hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

