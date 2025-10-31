Mardin'deki trafik kazasında yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede öldü

Midyat-Dargeçit kara yolunun Barıştepe Mahallesi Kavşağı'nda 2 Ekim'de plakaları ile sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile 3 tekerli kasalı motosiklet çarpışmıştı. Kazada Abdulbaki E. hayatını kaybetmiş, Mehmet Salih E, Ömer Ö. (30), Demet Ö. (28) ile 10 aylık bebek Melih Ö. yaralanmıştı.

Midyat-Dargeçit kara yolunun Barıştepe Mahallesi Kavşağı'nda 2 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mehmet Salih E. (19), tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.