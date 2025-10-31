Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'deki trafik kazasında yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede öldü

        Mardin'in Midyat ilçesindeki trafik kazasında yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:30 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'deki trafik kazasında yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesindeki trafik kazasında yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Midyat-Dargeçit kara yolunun Barıştepe Mahallesi Kavşağı'nda 2 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mehmet Salih E. (19), tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Mehmet Salih E'nin, aynı kazada hayatını kaybeden Abdulbaki E'nin (60) oğlu olduğu öğrenildi.

        Midyat-Dargeçit kara yolunun Barıştepe Mahallesi Kavşağı'nda 2 Ekim'de plakaları ile sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile 3 tekerli kasalı motosiklet çarpışmıştı. Kazada Abdulbaki E. hayatını kaybetmiş, Mehmet Salih E, Ömer Ö. (30), Demet Ö. (28) ile 10 aylık bebek Melih Ö. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Mardin'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi ya...
        Mardin'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi ya...
        Kazada babasını kaybeden Mehmet Salih de yaşamını yitirdi
        Kazada babasını kaybeden Mehmet Salih de yaşamını yitirdi
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Mardin Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri sıfır atık konusunda bilgilendird...
        Mardin Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri sıfır atık konusunda bilgilendird...
        Mardin'de 2 aile arasında kavga; 4 yaralı, kaçan şüpheli aranıyor
        Mardin'de 2 aile arasında kavga; 4 yaralı, kaçan şüpheli aranıyor