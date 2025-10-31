Mardin'de geri manevra yapan tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, kırsal Eskin Mahallesi'nde bir evin bahçesinde oyun oynayan A.C. (2), babasının geri manevra yaptığı tırın altında kaldı.

