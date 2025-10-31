Mardin'de geri manevra yapan tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, babasının geri manevra yaptığı tırın çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, kırsal Eskin Mahallesi'nde bir evin bahçesinde oyun oynayan A.C. (2), babasının geri manevra yaptığı tırın altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Baba, ifade işlemleri için karakola götürüldü.
