        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de geri manevra yapan tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, babasının geri manevra yaptığı tırın çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 17:43 Güncelleme: 31.10.2025 - 17:43
        Mardin'de geri manevra yapan tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, babasının geri manevra yaptığı tırın çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, kırsal Eskin Mahallesi'nde bir evin bahçesinde oyun oynayan A.C. (2), babasının geri manevra yaptığı tırın altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Baba, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

