Mardin'de 5 ilçeye 330 sıvat dağıtıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 ilçede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara 330 sıvat (Çay, dere kıyılarında hayvanların su içmesine elverişli yer) dağıtıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların içme sularının hijyenik koşullarda sağlanması amacıyla başlatılan proje kapsamında, hayvanların sağlığını olumsuz etkileyen su kaynaklarının yerine dayanıklı ve ekonomik su hazneleri yerleştirildi.

Bu kapsamda, Mardin'e bağlı 5 ilçede ihtiyaç duyulan kırsal mahallelere toplam 330 sıvat konuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz, kırsal bölgelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Amacımız hem hayvan sağlığını korumak hem de üreticimizin işini kolaylaştırmaktır." ifadesini kullandı.