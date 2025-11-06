Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 5 ilçeye 330 sıvat dağıtıldı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 ilçede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara 330 sıvat (Çay, dere kıyılarında hayvanların su içmesine elverişli yer) dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 12:43 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 5 ilçeye 330 sıvat dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 ilçede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara 330 sıvat (Çay, dere kıyılarında hayvanların su içmesine elverişli yer) dağıtıldı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların içme sularının hijyenik koşullarda sağlanması amacıyla başlatılan proje kapsamında, hayvanların sağlığını olumsuz etkileyen su kaynaklarının yerine dayanıklı ve ekonomik su hazneleri yerleştirildi.

        Bu kapsamda, Mardin'e bağlı 5 ilçede ihtiyaç duyulan kırsal mahallelere toplam 330 sıvat konuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz, kırsal bölgelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Amacımız hem hayvan sağlığını korumak hem de üreticimizin işini kolaylaştırmaktır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu

        Benzer Haberler

        Mardin'de hırsızlık ve yankesicilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Mardin'de hırsızlık ve yankesicilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Mardin'de şehit öğretmenler anıldı
        Mardin'de şehit öğretmenler anıldı
        Mardin'de PKK'lı teröristlerce 31 yıl önce şehit edilen 4 öğretmen anıldı
        Mardin'de PKK'lı teröristlerce 31 yıl önce şehit edilen 4 öğretmen anıldı
        Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Kur'an Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Kur'an Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti
        Lastiğini değiştirdiği TIR'ın altında kalıp ölen şoför, toprağa verildi
        Lastiğini değiştirdiği TIR'ın altında kalıp ölen şoför, toprağa verildi