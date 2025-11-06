MARSU, 38 yatay milli pompasıyla envanter altyapısını güçlendirdi

Motopomp montajları tamamlandığında terfi merkezlerinin su kapasiteleri arttırılırken yeni nesil motorların devreye alınması ile enerji giderlerinde de önemli ölçüde tasarruf sağlanması bekleniyor.

MARSU Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımları kapsamında ilçe merkezleri ve kırsal mahalleleri besleyen terfi merkezlerinin mevcut kapasitesini güçlendirmek ve olası arızalarda yedekleme sistemiyle su arzında kesintilerin önüne geçilmesi amacıyla 38 yeni yatay milli pompayı envanterine kazandırdı.

