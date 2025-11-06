Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        MARSU, 38 yatay milli pompasıyla envanter altyapısını güçlendirdi

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, su arzında kesintisiz hizmet hedefiyle 38 yeni yatay milli pompasıyla envanter altyapısını güçlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 16:15 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:15
        MARSU, 38 yatay milli pompasıyla envanter altyapısını güçlendirdi
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, su arzında kesintisiz hizmet hedefiyle 38 yeni yatay milli pompasıyla envanter altyapısını güçlendirdi.

        MARSU Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımları kapsamında ilçe merkezleri ve kırsal mahalleleri besleyen terfi merkezlerinin mevcut kapasitesini güçlendirmek ve olası arızalarda yedekleme sistemiyle su arzında kesintilerin önüne geçilmesi amacıyla 38 yeni yatay milli pompayı envanterine kazandırdı.

        Satın alma süreçleri tamamlanan motopomplar hazırlanan montaj programı çerçevesinde ihtiyaç duyulan terfi merkezlerine montajları tamamlanarak hizmete alınacak.

        Motopomp montajları tamamlandığında terfi merkezlerinin su kapasiteleri arttırılırken yeni nesil motorların devreye alınması ile enerji giderlerinde de önemli ölçüde tasarruf sağlanması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

