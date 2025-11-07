Habertürk
Habertürk
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı

        Mardin'de firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:15 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:15
        İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cezaevi firarisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

