Mardin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı tarihlerde evlerden hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 5 adres ve 3 araçta yapılan aramalarda, hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen 148 bin 670 lira, 8 altın bilezik, altın kolye, çelik kasa ve çok sayıda resmi belge ele geçirildi.

Hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 10 kilit açma aparatı muhafaza altına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.