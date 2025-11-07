Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:39 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:42
        Mardin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
        Mardin'in Midyat ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı tarihlerde evlerden hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.

        Bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyon kapsamında 5 adres ve 3 araçta yapılan aramalarda, hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen 148 bin 670 lira, 8 altın bilezik, altın kolye, çelik kasa ve çok sayıda resmi belge ele geçirildi.

        Hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 10 kilit açma aparatı muhafaza altına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

