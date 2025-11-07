Mardin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Mardin'in Midyat ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı tarihlerde evlerden hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.
Bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 5 adres ve 3 araçta yapılan aramalarda, hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen 148 bin 670 lira, 8 altın bilezik, altın kolye, çelik kasa ve çok sayıda resmi belge ele geçirildi.
Hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 10 kilit açma aparatı muhafaza altına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
