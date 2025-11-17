Mardin'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobil ile kamyonun çapması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobil ile kamyonun çapması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyon, Dargeçit-Midyat kara yolunun kırsal Sümer Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.